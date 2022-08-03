Оповещения об отзыве машин автомобилисты получат через "Госуслуги". О новой опции сообщили в Росстандарте.

Запустить сервис планируют уже в 2022 году. Ранее стало известно, что в России отзовут более 38 тысяч автомобилей Mercedes-Benz, проданных в период с 2004 по 2014 годы. Причиной стали возможные проблемы с вакуумными усилителями тормозов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.