Москвичи смогут вносить сведения в электронную медкарту с помощью чат-бота

У москвичей появилась возможность вносить сведения о состоянии своего здоровья в электронную медкарту с помощью чат-бота. О новинке рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Передать данные о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах и о многом другом можно, ответив на несколько вопросов бота. Система на основе искусственного интеллекта позволит врачам сократить время на сбор информации о больном, поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения. Позже информацию можно отредактировать.

Все данные доступны в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.