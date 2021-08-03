Москвичи смогут вносить сведения в электронную медкарту с помощью чат-бота

11:00
У москвичей появилась возможность вносить сведения о состоянии своего здоровья в электронную медкарту с помощью чат-бота. О новинке рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Передать данные о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах и о многом другом можно, ответив на несколько вопросов бота. Система на основе искусственного интеллекта позволит врачам сократить время на сбор информации о больном, поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения. Позже информацию можно отредактировать.
Все данные доступны в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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