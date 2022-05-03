В интернете предлагают за деньги получить доступ к заблокированным в РФ сервисам

В интернете все чаще предлагают за деньги получить доступ к заблокированным в РФ сервисам. Доступ продают к Spotify Premium, Netflix Premium, Pornhub.

Эксперты полагают, что почти половину таких объявлений на деле оставляют мошенники. Пытаясь получить доступ к сервису человек рискует потерять не только деньги, но и личные данные. Подробнее о то, как не столкнуться с аферистами, – в эфире телеканала Москва 24.