В Москве возросла нагрузка на сети связи

В Москве из-за "Омикрона" обращений к врачам стало гораздо больше, резко возросла нагрузка на сети связи. Об этом рассказали в "Ростелекоме".

Тем не менее компания со всеми нагрузками справляется. Там смогли оперативно нарастить сетевую мощность.

"Ростелеком" в рекордно короткие сроки увеличил программно-аппаратный комплекс, который работает на базе современных телекоммуникационных решений. Буквально за считанные дни совместно с ДИТ Москвы была проведена работа по укрупнению пропускной емкости телефонных номеров, которые работают как раз таки в контактных центрах Москвы. В среднем укрупнение составило до 5 раз", – рассказали в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в Москве число операторов горячей линии службы 122 увеличили до семи тысяч. Это в три раза больше, чем было до этого. Операторы консультируют людей круглосуточно, а также записывают на прием к врачу. В экстренных случаях звонки переводят на скорую.

Помимо операторов, обращения принимают и волонтеры, прошедшие специальное обучение. Также на линии работает голосовой помощник. А тем, кто из-за большого числа звонков не дождался ответа специалиста, операторы сами перезванивают, когда заканчиваются пиковые часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.