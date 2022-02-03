Москвичи воспользовались электронными услугами города более 472 млн раз в 2021 году

Электронными услугами и сервисами на портале mos.ru воспользовались более 472 миллионов раз в 2021 году. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2020 году электронными сервисами воспользовались на 65 миллионов меньше, чем в следующем году.

Москва стала первой в России предоставлять государственные услуги онлайн. Электронные сервисы постоянно развиваются. С каждым годом они становятся все более понятными и удобными для москвичей.

Сейчас на портале доступны более 380 онлайн-услуг и сервисов. Не выходя из дома можно оплатить коммуналку, записать ребенка в секцию, проверить его успеваемость в школе, подать заявку на субсидию для бизнеса.

"Электронный дневник школьника" стал самым популярным сервисом в 2021 году. Также чаще всего москвичи пользовались такими вкладками, как "Прием показаний приборов учета воды и тепла", "Просмотр информации о посещении и питании в школе, детском саду, колледже", "Получение информации из электронной медицинской карты", "Запись к врачу" и "Получение и оплата единого платежного документа". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.