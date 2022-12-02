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Общество

Операторы придумали новый способ, как оплатить иностранные сервисы

Операторы придумали новый способ, как оплатить иностранные сервисы

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В России после прекращения работы зарубежных платежных систем многие пользователи столкнулись с проблемами по оплате услуг. Поэтому отечественные операторы стали придумывать новые способы, как оплатить иностранные сервисы. Например, "билайн" предлагает оплачивать подписку со счета телефона, при этом в данных аккаунта указывать другую страну.

Как еще можно перевести деньги? Поможет ли указывать местом регистрации аккаунта другое государство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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