Операторы придумали новый способ, как оплатить иностранные сервисы

В России после прекращения работы зарубежных платежных систем многие пользователи столкнулись с проблемами по оплате услуг. Поэтому отечественные операторы стали придумывать новые способы, как оплатить иностранные сервисы. Например, "билайн" предлагает оплачивать подписку со счета телефона, при этом в данных аккаунта указывать другую страну.

Как еще можно перевести деньги? Поможет ли указывать местом регистрации аккаунта другое государство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.