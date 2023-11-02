YouTube начал запрещать просмотр видео при использовании блокировщиков рекламы

Видеохостинг YouTube начал блокировать просмотр видеороликов при использовании блокировщиков рекламы. Об этом пишет американский интернет-портал The Verge со ссылкой на сам видеохостинг.

Просьба об отключении блокировщика появляется в окне поверх плеера YouTube. Пользователям предлагаются варианты "Продолжить просмотр видео с рекламой" и "Купить подписку YouTube Premium". У пользователей из России подобное окно может появиться при включении VPN.

Как заявили в компании, использование блокировщиков нарушает условия использования сервисом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.