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02 ноября, 07:45

Технологии

YouTube начал запрещать просмотр видео при использовании блокировщиков рекламы

YouTube начал запрещать просмотр видео при использовании блокировщиков рекламы

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Видеохостинг YouTube начал блокировать просмотр видеороликов при использовании блокировщиков рекламы. Об этом пишет американский интернет-портал The Verge со ссылкой на сам видеохостинг.

Просьба об отключении блокировщика появляется в окне поверх плеера YouTube. Пользователям предлагаются варианты "Продолжить просмотр видео с рекламой" и "Купить подписку YouTube Premium". У пользователей из России подобное окно может появиться при включении VPN.

Как заявили в компании, использование блокировщиков нарушает условия использования сервисом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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