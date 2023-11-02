Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 07:30

Технологии

Роскачество рекомендовало пользователям смартфонов удалить несколько приложений

Роскачество рекомендовало пользователям смартфонов удалить несколько приложений

"Техно": специалисты по кибербезопасности провели первое мероприятие в "Кибердоме"

"Техно": в столице прошло первое мероприятие в пространстве "Кибердом"

Робот стал партнером балерины на архитектурном фестивале "Зодчество"

Новости часа: фонтаны в Москве законсервировали на зиму

"Техно": компания Apple представила свои новинки

Москва стала лидером "Цифрового диктанта" в 2023 году

"Техно": компания Apple презентовала свои новинки

В "Лаборатории Касперского" оценили ситуацию с утечкой данных пользователей

В Москве начали внедрять систему видеоаналитики, выявляющей нештатные ситуации на дорогах

Москвичам посоветовали удалить из смартфонов некоторые приложения. В Роскачестве предупредили о менеджерах паролей, которые могут собирать информацию о пользователях. Также в список приложений-шпионов эксперты включили некоторые программы, которые чистят память телефонов. Кроме того, специалисты рекомендуют убрать отдельные фоторедакторы, приложение-фонарик Super Flashlight и даже игру Solitaire Game.

Чтобы не столкнуться с приложениями-шпионами, они советуют скачивать программы только из официальных магазинов. Помимо этого, необходимо установить и регулярно обновлять антивирус, а также следить за тем, к каким данным приложение запрашивает доступ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика