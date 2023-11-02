Роскачество рекомендовало пользователям смартфонов удалить несколько приложений

Москвичам посоветовали удалить из смартфонов некоторые приложения. В Роскачестве предупредили о менеджерах паролей, которые могут собирать информацию о пользователях. Также в список приложений-шпионов эксперты включили некоторые программы, которые чистят память телефонов. Кроме того, специалисты рекомендуют убрать отдельные фоторедакторы, приложение-фонарик Super Flashlight и даже игру Solitaire Game.

Чтобы не столкнуться с приложениями-шпионами, они советуют скачивать программы только из официальных магазинов. Помимо этого, необходимо установить и регулярно обновлять антивирус, а также следить за тем, к каким данным приложение запрашивает доступ.

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