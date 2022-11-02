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Базы военкоматов в Московской области подключат к ФНС, ПФР и ЗАГС

Базы военкоматов в Московской области подключат к ФНС, ПФР и ЗАГС

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Военкоматы получат данные из ЗАГСов, Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда. Информация поступит в систему "Горизонт-МР", которую используют комиссариаты. Таким образом, в базе будут более актуальные сведения о месте жительства и семейном положении граждан. Как сообщили "Ведомости", о пилотном проекте, который скоро запустят в Московской области, рассказал военный комиссар региона Алексей Астахов.

Дополнить систему "Горизонт-МР" информацией из других баз поручило правительство. Причиной стали случаи ошибочного призыва во время частичной мобилизации. Многие из них произошли из-за устаревших данных о резервистах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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