Госдума приняла законопроект о фирмах-однодневках

Сотовым операторам будет невыгодно помогать телефонным аферистам. В России приняли закон, который направлен против компаний-однодневок.

Благодаря сотовым операторам мошенникам удается сохранять анонимность. Как правило, это мелкие компании связи, которые до медлят с установлением аппаратуры спецслужб, а потом закрываются, покупают новую лицензию и работают под другим названием.

По новому закону с 1 января стоимость лицензий вырастет в 133 раза – до миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.