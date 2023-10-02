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02 октября, 07:15

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Госдума приняла законопроект о фирмах-однодневках

Госдума приняла законопроект о фирмах-однодневках

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Сотовым операторам будет невыгодно помогать телефонным аферистам. В России приняли закон, который направлен против компаний-однодневок.

Благодаря сотовым операторам мошенникам удается сохранять анонимность. Как правило, это мелкие компании связи, которые до медлят с установлением аппаратуры спецслужб, а потом закрываются, покупают новую лицензию и работают под другим названием.

По новому закону с 1 января стоимость лицензий вырастет в 133 раза – до миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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