Двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале "Госуслуги"

Пользователи госуслуг теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную проверку права на доступ. С 1 октября цифровая экосистема спрашивает не только пароль, но и дополнительное подтверждение.

Специальный код можно получить через СМИ, с помощью биометрии или в специальном приложении. Второй фактор обязателен для входа на веб-версию портала "Госуслуги" и в заново установленные мобильные приложения.

В Минцифры подчеркивают, что нововведение защитит от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.