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02 октября, 07:15

Технологии

Двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале "Госуслуги"

Двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале "Госуслуги"

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Пользователи госуслуг теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную проверку права на доступ. С 1 октября цифровая экосистема спрашивает не только пароль, но и дополнительное подтверждение.

Специальный код можно получить через СМИ, с помощью биометрии или в специальном приложении. Второй фактор обязателен для входа на веб-версию портала "Госуслуги" и в заново установленные мобильные приложения.

В Минцифры подчеркивают, что нововведение защитит от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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