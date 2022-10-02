Приложения холдинга VK исчезли из AppStore. По словам представителя Apple, это связано с санкциями со стороны Великобритании. При этом те, кто уже установил приложения, могут продолжать ими пользоваться.

Что делать тем, кто решил приобрести новый iPhone? И есть ли возможность у российских приложений отвоевать позиции? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.