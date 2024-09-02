Основатель Telegram Павел Дуров получит доступ к материалам дела против него и сможет предоставить необходимые, по его мнению, сведения. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа, а позже отпущен под залог в размере пяти миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию и необходимо отмечаться в полиции два раза в неделю. По предъявленным обвинениям, бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы.

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