Столичные клиники будут присылать в образовательные учреждения справки о болезни ребенка

В новом учебном году московские школьники не будут приносить бумажные справки о болезни. Теперь при посещении или вызове врача данные автоматически отправятся в электронный журнал. Причем это коснется не только государственных, но и частных клиник.

К началу 2022/23 учебного года справки в электронном виде начали оформлять 35 медицинских учреждений. Учителя смогут увидеть, на какой период ребенок официально освобожден от всех занятий либо от физкультуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.