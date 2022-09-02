Столичные клиники будут присылать в школы и детские сады справки о болезни ребенка

Частные и федеральные клиники в Москве теперь будут присылать в школы и детские сады электронные справки о болезни ребенка. 35 медучреждений в городе уже начали оформлять справки в цифровом виде. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Данные о заболевании будут автоматически отображаться в электронном журнале московских школ. Такая возможность появилась благодаря интеграции "Московской электронной школы" и ЕМИАС. Перечень медучреждений, которые передают данные о справках формы 095/у в электронном виде, размещен на сайте городского департамента здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.