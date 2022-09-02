США ограничили продажи некоторых чипов в РФ и КНР

США ограничили продажу России и Китаю чипов для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Американские власти боятся, что они будут использоваться в военных целях.

Как эти ограничения повлияют на российский IT-рынок? Где использовались подобные чипы? И существуют ли аналоги? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.