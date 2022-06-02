В России появилась общая система блокировки спама

С телефонным спамом в России теперь будут бороться на федеральном уровне. ФАС и операторы связи запустили общий сервис. Специальная форма для жалоб появится на сайтах трех операторов – МТС, Tele2 и "МегаФон".

Абонент может пожаловаться на любую голосовую или СМС-рекламу, поступившую без его согласия. При этом пользователи могут рассчитывать на оперативный ответ оператора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.