Приложения восьми российских банков исчезли из AppStore

Приложения восьми российских банков, которые подпали под западные санкции, пропали из AppStore. Об этом сообщили пользователи.

Среди них – приложения "Тинькофф", "Уралсиб", "Зенит". Также в списке есть банки "Левобережный", "Приморье" и некоторые другие. В Google Play они пока доступны.

Последний пакет санкций Евросоюз ввел 25 февраля. Ограничения в отношении банков означают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.