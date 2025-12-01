Москвичи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp

Жители столицы сообщают о массовых проблемах в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ). У пользователей не получается отправить или получить сообщения, программа показывает неверные статусы доставки и отказывается передавать медиафайлы.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли о возможности полной блокировки этого мессенджера на территории России. Телеканал Москва 24 проводит опрос среди пользователей, чтобы выяснить масштаб проблемы. Участие в голосовании уже приняли более 12 тысяч подписчиков телеграм-канала, также можно оставить комментарий в сообществе VK.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.