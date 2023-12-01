"МегаФон" провел модернизацию обширного участка сети в Подмосковье

Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал работать быстрее благодаря масштабной модернизации "МегаФоном" базовых станций. Первый этап работ начался летом: специалисты оператора провели оптимизацию сети 2G и спроектировали новый частотно-территориальный план области.

Действующую сеть удалось дополнить диапазоном LTE-1800, который позволяет пользоваться интернетом на более высоких скоростях. В результате интернет-трафик вырос на 20%.

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