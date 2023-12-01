Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 11:30

Технологии

"МегаФон" провел модернизацию обширного участка сети в Подмосковье

"МегаФон" провел модернизацию обширного участка сети в Подмосковье

Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал быстрее

"Техно": ИИ внедрили в российские офисные программы

"Техно": в редактор документов "Мой офис" интегрировали ИИ

"Безопасный город": более 1,2 тыс пропавших без вести нашли в Москве с помощью "Сферы"

"Техно": в столице появилась первая игровая комната с интерактивным светодиодным полом

"Техно": новые пиксельные комнаты появятся в столице

Москвичам рассказали об использовании нейросетей в сфере здравоохранения

Аэропорт Шереметьево изучит опыт использования роботов-носильщиков

"Мослекторий": Роман Душкин – о современных технологиях

Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал работать быстрее благодаря масштабной модернизации "МегаФоном" базовых станций. Первый этап работ начался летом: специалисты оператора провели оптимизацию сети 2G и спроектировали новый частотно-территориальный план области.

Действующую сеть удалось дополнить диапазоном LTE-1800, который позволяет пользоваться интернетом на более высоких скоростях. В результате интернет-трафик вырос на 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика