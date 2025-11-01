Операторы мобильной связи начали отключать лишние сим-карты россиян с 1 ноября. Речь идет о тех случаях, когда на одного абонента оформлены более 20 номеров. Если он не расторгнет лишние договоры, операторы будут обязаны прекратить обслуживание всех номеров, включая корпоративные и личные.

Кроме того, будет прекращено обслуживание сим-карт, по которым не подтверждены данные владельца. Новые меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

