График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 19:30

Технологии

Операторы мобильной связи начали отключать лишние сим-карты россиян с 1 ноября

Операторы мобильной связи начали отключать лишние сим-карты россиян с 1 ноября

Операторы мобильной связи начали отключать лишние сим-карты россиян с 1 ноября. Речь идет о тех случаях, когда на одного абонента оформлены более 20 номеров. Если он не расторгнет лишние договоры, операторы будут обязаны прекратить обслуживание всех номеров, включая корпоративные и личные.

Кроме того, будет прекращено обслуживание сим-карт, по которым не подтверждены данные владельца. Новые меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоАлексей Лазаренко

