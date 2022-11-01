Huawei может окончательно покинуть российский рынок – СМИ

Китайская телекоммуникационная компания Huawei уходит из России. Компания заранее прекратила поставки смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров. Об этом сообщили в СМИ.

В начале июня Huawei объявила о закрытии торговых точек в РФ и остановке экспорта. Позднее появилась информация о возобновлении поставок. При этом в августе китайская компания заявила о закрытии своего российского интернет-магазина.

Кто заменит китайских производителей на рынке? И что будет с московскими магазинами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.