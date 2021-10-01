Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата ICPC

В Москве 1 октября стартует финал чемпионата мира по программированию среди студентов. Команды из трех человек будут решать уникальные алгоритмические задачи разной сложности.

Решения и ответы должны быть записаны в виде кода на одном из языков программирования. Победителем станет команда, которая справится с максимальным количеством заданий в течение 5 часов.

Турнир уже в третий раз проводится в России, и впервые в Москве. Продлится он до 6 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.