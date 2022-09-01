Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Затор из такси на Кутузовском проспекте – дело рук злоумышленников. Об этом заявили в "Яндекс.Такси". Уточняется, что несколько десятков водителей получили заказы в одну и ту же точку. При этом, по словам некоторых таксистов, они понимали, что заказы являются фейком, но отказаться не могли.

Более миллиона московских детей отправились в школы 1 сентября. В этом году зафиксировали рекордное количество первоклашек – их почти 120 тысяч, некоторые из учеников сядут за парты в новых школах. Одна из них находится на Шелепихинской набережной. Кроме современных классов, здесь есть полигон для занятий по робототехнике, зал хореографии и спортивные площадки.

В этом году в Москве открыли 29 новых школ и детских садов. Школы начнут больше времени уделять и патриотическому воспитанию. Каждый понедельник будет проходить церемония поднятия флага и исполнения гимна России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

