"Яндекс" усовершенствовал систему агрегатора такси после хакерской атаки. Уточняется, что утром 1 сентября десятки водителей получили фейковый заказ в одну и ту же точку.

Так, таксисты приехали на место, а оказалось, что забирать там некого. В итоге на Кутузовском проспекте образовался затор из желтых машин.



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