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01 июля, 11:30

Технологии

Новости мира: в Дубае испытали летающее такси

Новости мира: в Дубае испытали летающее такси

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В Дубае завершились испытания летающего такси. Аппарат рассчитан на перевозку 4 пассажиров на скорости до 320 километров в час. Первый коммерческий вертипорт планируют открыть уже в следующем году на базе местного аэропорта. Разработчики обещают, что новый транспорт будет бесшумным, а высота полета составит около 500 метров.

В Португалии жители сразу трех прибрежных городов наблюдали редкое природное явление – огромное облако-цунами, также известное как грозовой воротник. Это облако появляется перед грозой или ураганом и может напугать своими размерами, однако в этот раз обошлось без сильной стихии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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