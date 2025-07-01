Новости мира: в Дубае испытали летающее такси

В Дубае завершились испытания летающего такси. Аппарат рассчитан на перевозку 4 пассажиров на скорости до 320 километров в час. Первый коммерческий вертипорт планируют открыть уже в следующем году на базе местного аэропорта. Разработчики обещают, что новый транспорт будет бесшумным, а высота полета составит около 500 метров.

В Португалии жители сразу трех прибрежных городов наблюдали редкое природное явление – огромное облако-цунами, также известное как грозовой воротник. Это облако появляется перед грозой или ураганом и может напугать своими размерами, однако в этот раз обошлось без сильной стихии.

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