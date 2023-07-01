11:45Технологии
Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет
Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет. При помощи экзоскелета доброволец смог через несколько недель поднимать руку, брать кружку и даже шуруповерт.
"Сразу начал работать, выполнять какие-то вещи, смог закрутить шуруповертом, что-то сделать, радости очень много", – сказал участник СВО Андрей Семикашев.
В известном российском инновационном центре Волгограда ученые создают экзоскелеты, чтобы адаптировать или полностью восстановить утраченные двигательные функции. Экзоскелет "ЭКЗАР-34" является самым известным и востребованным аппаратом. Он помог уже сотням пациентов, в том числе детям и раненым военным.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.