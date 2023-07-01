Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет. При помощи экзоскелета доброволец смог через несколько недель поднимать руку, брать кружку и даже шуруповерт.

"Сразу начал работать, выполнять какие-то вещи, смог закрутить шуруповертом, что-то сделать, радости очень много", – сказал участник СВО Андрей Семикашев.

В известном российском инновационном центре Волгограда ученые создают экзоскелеты, чтобы адаптировать или полностью восстановить утраченные двигательные функции. Экзоскелет "ЭКЗАР-34" является самым известным и востребованным аппаратом. Он помог уже сотням пациентов, в том числе детям и раненым военным.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.