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11:45

Технологии

Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет

Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет

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Волгоградские ученые создали для серьезно пострадавшего участника СВО экзоскелет. При помощи экзоскелета доброволец смог через несколько недель поднимать руку, брать кружку и даже шуруповерт.

"Сразу начал работать, выполнять какие-то вещи, смог закрутить шуруповертом, что-то сделать, радости очень много", – сказал участник СВО Андрей Семикашев.

В известном российском инновационном центре Волгограда ученые создают экзоскелеты, чтобы адаптировать или полностью восстановить утраченные двигательные функции. Экзоскелет "ЭКЗАР-34" является самым известным и востребованным аппаратом. Он помог уже сотням пациентов, в том числе детям и раненым военным.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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