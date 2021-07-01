Роскомнадзор начал выявлять сайты для подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19

Роскомнадзор заблокировал 19 интернет-ресурсов, которые позволяли генерировать поддельные QR-коды для посещения общественных мест.

Всего, по данным службы, за этот год было удалено почти 230 сайтов с фейками и предложениями по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Организаторам за такое теперь грозит тюрьма. Согласно новому закону, за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе авторов могут посадить на 5 лет либо оштрафовать на сотни тысяч рублей.

За подделку QR-кодов нарушителей также ждет уголовное наказание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.