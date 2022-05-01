В России могут расширить перечень товаров для параллельного импорта

Перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, может быть расширен. Сейчас в список брендов, которые могут поставляться в страну без разрешения правообладателей, не входят комплектующие для компьютеров, роутеры для 5G и другая техника.

Когда в Минпромторге планируют это исправить? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.