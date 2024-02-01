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01 февраля, 07:15

Технологии

Более 110 электронных услуг добавили и модернизировали на mos.ru

Более 110 электронных услуг добавили и модернизировали на mos.ru

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Свыше 110 электронных услуг и сервисов добавили и модернизировали на портале mos.ru в прошлом году. Число обращений пользователей к площадке превысило 760 миллионов.

Кроме того, в 2023 году более 400 тысяч новых пользователей присоединились к порталу. Общее число аккаунтов приближается к 16 миллионам.

Что предлагает ресурс? И насколько он упрощает жизнь москвичей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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