Сказки роботов о страшных и опасных людях

Лауреаты премии "Золотая маска" Маша Литвинова и Слава Игнатов представили гостям фестиваля "Политех" спектакль по мотивам произведений Станислава Лема. Авторы постановки создали миниатюрный механический вертеп из калькуляторов, часовых механизмов, шестеренок и болтиков. Зрители перенесутся во вселенную, где место людей занимают роботы. Человек здесь – существо необычное и опасное, полная противоположность совершенной расе роботов.

Спектакль прошел в Образовательном центре Музея современного искусства "Гараж".