Защита сочла суровым приговор блогеру Шабутдинову

Пресненский суд Москвы приговорил бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии и штрафу в размере 5 миллионов рублей. Адвокат Ксения Цепенок заявила, что защита считает приговор суровым.

Она напомнила, что Шабутдинов сотрудничал со следствием, полностью признал вину и публично раскаялся в совершенном преступлении. В качестве смягчающих обстоятельств адвокат указала на наличие 2 несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении ее подзащитного, и отсутствие судимости.

