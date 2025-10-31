Форма поиска по сайту

Новости

Новости

31 октября, 18:15

Шоу-бизнес

Защита сочла суровым приговор блогеру Шабутдинову

Суд обязал блогера Шабутдинов выплатить штраф в размере 5 млн рублей

Пресненский суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии

Прокурор запросил 8 лет колонии для блогера Аяза Шабутдинова

Пресненский суд вынесет приговор блогеру Аязу Шабутдинову 31 октября

Предварительное заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой пройдет 30 октября

Джиган попросил у суда три месяца на примирение с Самойловой

"Вопрос спорный": суд разрешил родителям отменить онлайн-покупки, совершенные ребенком

Джиган не явился в суд на беседу по делу о разводе

Суд вернул Ларисе Долиной квартиру после сделки с мошенниками

Пресненский суд Москвы приговорил бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии и штрафу в размере 5 миллионов рублей. Адвокат Ксения Цепенок заявила, что защита считает приговор суровым.

Она напомнила, что Шабутдинов сотрудничал со следствием, полностью признал вину и публично раскаялся в совершенном преступлении. В качестве смягчающих обстоятельств адвокат указала на наличие 2 несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении ее подзащитного, и отсутствие судимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

