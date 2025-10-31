Форма поиска по сайту

31 октября, 17:15

Шоу-бизнес

Суд обязал блогера Шабутдинов выплатить штраф в размере 5 млн рублей

Пресненский суд Москвы вынес приговор бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, признав его виновным в мошенничестве на сумму более 57 миллионов рублей. Его приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 5 миллионов рублей.

Следствие установило, что Шабутдинов создал группу, которая с помощью агрессивного маркетинга продавала обучающие курсы, гарантируя финансовый успех. Подсудимый признал вину и выплатил компенсации потерпевшим, которых по делу проходит 113 человек.

