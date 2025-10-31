Форма поиска по сайту

31 октября, 12:15

Пресненский суд вынесет приговор блогеру Аязу Шабутдинову 31 октября

Пресненский суд вынесет приговор блогеру Аязу Шабутдинову 31 октября

Пресненский суд Москвы должен вынести приговор блогеру Аязу Шабутдинову 31 октября. Обвинение запросило для него 8 лет колонии и штраф, а потерпевшими по делу признаны 113 человек.

Как отмечает адвокат Андрей Алешкин, реальный срок наказания с учетом времени в СИЗО может составить 3–4 года. По словам экспертов, Шабутдинов был одним из крупнейших инфоцыганов с оборотами до 10 миллиардов рублей от продажи курсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судышоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДемид Густов

