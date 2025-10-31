Пресненский суд вынесет приговор блогеру Аязу Шабутдинову 31 октября

Пресненский суд Москвы должен вынести приговор блогеру Аязу Шабутдинову 31 октября. Обвинение запросило для него 8 лет колонии и штраф, а потерпевшими по делу признаны 113 человек.

Как отмечает адвокат Андрей Алешкин, реальный срок наказания с учетом времени в СИЗО может составить 3–4 года. По словам экспертов, Шабутдинов был одним из крупнейших инфоцыганов с оборотами до 10 миллиардов рублей от продажи курсов.

