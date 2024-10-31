Заседание по делу Елены Блиновской проходит в Савеловском суде

Заседание по делу блогера Елены Блиновской проходит в Савеловском суде сегодня, 31 октября. Показания дают сотрудники фирм, записанные на семью Блиновской.

Наблюдатели отмечают, что каждое заседание ей удается поддерживать скромный образ. Она пришла в зал суда без макияжа, сделала гладкую прическу и надела пиджак. Сейчас Блиновская борется за право продать недвижимость и автомобили, чтобы оплатить долг перед государством.

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