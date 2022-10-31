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Происшествия

Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, арестовали на 11 суток

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Суд арестовал на 11 суток новосибирского депутата, который на машине сбил шестилетнего мальчика и уехал с места аварии. Мужчина признал вину, сообщили в прокуратуре. Речь пока идет об административном деле по статье "Оставление водителем места ДТП ". Против депутата также возбудили уголовное дело.

По данным следствия, мужчина на своей Toyota ехал по двору на большой скорости и сбил ребенка. Водитель вышел из машины, осмотрел ребенка, а затем вернулся за руль и скрылся. Скорую помощь уже вызвали прохожие. Мальчик в данный момент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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