Несколько участников элитного ралли отправили в изолятор в Москве

Более 100 человек задержали во время автопробега "богатых и успешных" в Москве. Суд несколько дней подряд рассматривал их дела.

Кто-то получил административный арест, другие отделались штрафом. За участие в ралли эти люди отдали сотни тысяч рублей и оказались на скамье подсудимых. Кто организовал автопробег и где находятся суперкары, которые изъяли при задержании? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.