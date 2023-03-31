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Актриса Гвинет Пэлтроу отсудила 1 доллар у офтальмолога по встречному иску

Актриса Гвинет Пэлтроу отсудила 1 доллар у офтальмолога по встречному иску

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Актриса Гвинет Пэлтроу празднует судебную победу. Она по встречному иску отсудила один доллар у офтальмолога. За этой историей следила вся Америка.

Первым в суд на актрису подал медик Терри Сандерсон. Он утверждал, что актриса якобы еще в 2016 году сбила его с ног на горнолыжной трассе, в результате чего он получил сотрясение мозга и перелом нескольких ребер. Но за компенсацией решил обратиться спустя столько времени. Он потребовал от нее три миллиона долларов.

Однако Гвен убедила присяжных, что все было наоборот и это лыжи офтальмолога попали между ее лыжами, а сам он прижался к ее спине. На этом громкое разбирательство закончилось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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