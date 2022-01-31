Суд арестовал напавшего на православную гимназию в Серпухове

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова. В декабре прошлого года он устроил взрыв в православной гимназии Серпухова, в которой сам раньше учился.

Молодой человек активировал на крыльце самодельное взрывное устройство. Коллектив и воспитанники гимназии тогда не пострадали, а вот сам Струженков получил многочисленные ранения и находился в больнице.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Он заключен под стражу до 31 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.