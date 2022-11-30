Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Происшествия

Суд арестовал обвиняемую в смертельной аварии на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельной аварии на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на северо-западе Москвы

Виновницу смертельной аварии на улице Свободы доставили в Хорошевский районный суд

Суд вынес приговор аферисту, продавшему арендованный у иностранной компании самолет

Новости часа: McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдет под бренд "Вкусно – и точка"

Суд отправил под домашний арест водителя, протащившего на двери машины автоинспектора

"Московский патруль": водителя, наехавшего на сотрудника ДПС, отправили под домашний арест

"Московский патруль": суд признал виновными заказчиков убийства бизнесмена в МО

"Московский патруль": меру пресечения избрали для организаторов незаконной миграции

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы в Москве. Женщина пробудет под стражей минимум до 27 января.

Как считает следствие, 37-летняя водитель кроссовера не справилась с управлением автомобиля, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. В аварии выжила девочка, ее уже выписали из больницы.

Медэкспертиза установила, что обвиняемая в момент аварии находилась в наркотическом опьянении. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика