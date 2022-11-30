Суд арестовал обвиняемую в смертельной аварии на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы в Москве. Женщина пробудет под стражей минимум до 27 января.

Как считает следствие, 37-летняя водитель кроссовера не справилась с управлением автомобиля, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. В аварии выжила девочка, ее уже выписали из больницы.

Медэкспертиза установила, что обвиняемая в момент аварии находилась в наркотическом опьянении. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.