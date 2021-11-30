Суд запретил 12 болельщикам посещать игры после матча ЦСКА – "Зенит"

Суд запретил посещать футбольные соревнования семерым болельщикам, которые участвовали в фаер-шоу на стадионе во время матча ЦСКА – "Зенит".

Этот запрет будет действовать два года. Ранее похожее наказание получили еще 5 человек. Им также придется выплатить штрафы от 20 до 15 тысяч рублей.

В суде рассказали, что в ближайшее время им предстоит рассмотреть еще как минимум 10 протоколов. Сам инцидент произошел 28 ноября. Фанаты московского клуба зажгли на трибунах фаеры и другую пиротехнику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.