Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу девятого обвиняемого в отравлении суррогатным алкоголем жителей Ленинградской области. За сентябрь в регионе погибли 19 человек. У восьми из них в крови обнаружили метанол.

На Ростовском шоссе в Краснодаре произошел двойной взрыв. Как сообщают очевидцы, первый хлопок раздался в автомобиле Toyota еще на ходу. По предварительным данным, пострадавших нет.

