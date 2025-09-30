Форма поиска по сайту

30 сентября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике в Савеловский суд

"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор нападавшим на людей подросткам

Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Футболист Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов

Телеведущий Дибров согласился платить алименты после развода

Избившего женщину на глазах у ее ребенка мужчину в Подольске отправили под домашний арест

Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

Дмитрий и Полина Дибровы развелись без апелляций и претензий

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу девятого обвиняемого в отравлении суррогатным алкоголем жителей Ленинградской области. За сентябрь в регионе погибли 19 человек. У восьми из них в крови обнаружили метанол.

На Ростовском шоссе в Краснодаре произошел двойной взрыв. Как сообщают очевидцы, первый хлопок раздался в автомобиле Toyota еще на ходу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

