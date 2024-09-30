Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Исполнителя покушения на Захара Прилепина приговорили к пожизненному сроку. Следствие установило, что Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прошел на Украине диверсионную подготовку. После этого приехал в Россию по украинскому паспорту, чтобы совершить покушение по заданию СБУ.

Отмечается, что Пермяков долго следил за Прилепиным, изучал маршрут его передвижения. Соучастники предоставили исполнителю подложные документы, по которым он должен был покинуть Россию после преступления.

Пермякова поймали через несколько часов после взрыва. Он полностью признал вину, но не раскаялся. В суде заявил, что не хотел убивать охранника, а его целью был только Прилепин. Следствие установило также соучастника преступления. Он объявлен в розыск

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