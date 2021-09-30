Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Это двое пожарных и руководители торгового центра.

Удалось доказать, что речь идет о халатности, оказании небезопасных услуг, нарушении требований пожарной безопасности.

За время расследования, по данным Следственного комитета, провели сотни экспертиз. Это заняло много времени.

Пожар в "Зимней вишне" случился в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские аттракционы. Люди просто не смогли выбраться. 60 человек погибли, большинство их них дети. 147 пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.