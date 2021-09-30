Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Суд признал руководителей кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" виновными в оказании небезопасных услуг. Пожарных, тушивших торговый центр, суд признал виновными в халатности. Теперь им должны огласить им приговор.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.

При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.