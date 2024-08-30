Блогер Блиновская частично признала вину в неуплате налогов

Савеловский суд продолжит рассматривать дело блогера Елены Блиновской в четверг, 12 сентября. В пятницу, 30 августа, прошло первое заседание, в ходе которого блогер частично признала вину в неуплате налогов, при этом обвинения в легализации средств отвергла.

Отмечается, что Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.