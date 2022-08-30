Таганский суд вынес еще 6 решений по делу об элитном автопробеге

Таганский суд вынес еще шесть решений по делу об элитном автопробеге. Его участники получили от пяти до 15 суток административного ареста, одной девушке назначили штраф в 15 тысяч рублей. Она признала вину.

Все эти люди заплатили за участие в ралли. Суммы были в районе 70–80 тысяч рублей. Организаторы уже отбывают свой арест. Алексей Хитров получил 15 суток, как и его брат. Всего, по данным МВД, в день пробега задержали 107 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.