Таганский суд вынес еще четыре решения по делу об элитном автопробеге. Его участники получили от пяти до семи суток административного ареста. Все эти люди заплатили за то, чтобы принять участие в ралли.

Суммы немалые – 70–80 тысяч рублей. Многие из них отрицают свою вину. Организаторы, кстати, уже отбывают свой арест. Алексей Хитров получил 15 суток, как и его брат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.