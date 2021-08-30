30 августа, 22:30
Сервис онлайн-бронирования Booking.com заплатит рекордный штраф. Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию и поддержал Федеральную антимонопольную службу в решении наказать компанию за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Регулятор пришел к выводу, что сервис обязывал гостиницы поддерживать одинаковые цены во всех каналах продаж. То есть в поисковиках, турагентствах, других агрегаторах и даже на своих сайтах они не могли установить расценки ниже, чем на Booking.com. Голландцам теперь придется заплатить 1 миллион и 300 тысяч рублей. И это рекордное наказание для зарубежных IT-компаний в стране.
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