Сервис онлайн-бронирования Booking.com заплатит рекордный штраф. Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию и поддержал Федеральную антимонопольную службу в решении наказать компанию за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Регулятор пришел к выводу, что сервис обязывал гостиницы поддерживать одинаковые цены во всех каналах продаж. То есть в поисковиках, турагентствах, других агрегаторах и даже на своих сайтах они не могли установить расценки ниже, чем на Booking.com. Голландцам теперь придется заплатить 1 миллион и 300 тысяч рублей. И это рекордное наказание для зарубежных IT-компаний в стране.