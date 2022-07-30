Суд в Москве арестовал гендиректора хостела, где при пожаре погибли 8 человек

Суд арестовал гендиректора хостела, где в ночь на пятницу в результате пожара погибли восемь человек. При этом девушка свою вину не признает.

До этого суд отправил в СИЗО Рауфа Миронова, учредителя хостела. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

